Стафілокок - часта лікарняна інфекція

Якщо вірити офіційній статистиці, кількість смертельних випадків від однієї з найбільш небезпечних лікарняному інфекцій - MRSA (метицилін-резистентного золотистого стафілокока) в останні роки значно збільшилася, а число випадків зараження постійно зростає.

Що таке золотистий стафілокок (MRSA)?

Стафілококи - розповсюджене сімейство бактерій. Вони є у більшості людей і є частиною нормальної мікрофлори шкірних покривів, слизових оболонок і нижнього відділу кишечнику. Носійство стафілокока часто зустрічається і у медичного персоналу.

Зараження стафілококом в лікарнях і пологових будинках відбувається повітряно-крапельним шляхом і через забруднені руки медиків. Заразитися можна через відкриті рани, опіки, очі, шкіру, кров. Можлива передача інфекції з інструментами, катетерами, перев`язочним матеріалом, предметами догляду, а також їжею.

MRSA - це «модифікація» золотистого стафілокока (Staphylococcus aureus), що стійка до одного або більше антибіотиків. На сьогодні дослідники виявили 17 видів MRSA, що відрізняються різним ступенем стійкості до антибіотиків.

Для лікування MRSA необхідне застосування більш високої дози препаратів, збільшення тривалості лікування чи використання альтернативного антибактеріального засобу, до якого даний вид MRSA усе ще чутливий.

Інфікованість MRSA може викликати широкий спектр симптомів в залежності від органу, що піддалося зараженню. Ознаками зараження є почервоніння, набряклість і болючість інфікованого ділянки. Клінічні прояви стафілококових хвороб різноманітні - від захворювань шкіри і пневмонії до менінгіту і сепсису.

Чому MRSA існує?

Природний відбір до цих пір є основним принципом розвитку всього живого. А бактерії живуть у цьому світі набагато довше, ніж ми, тому вони особливо досягли успіху в цьому. Крім цього, гени бактерій постійно видозмінюються, щоб протистояти основним своїм ворогам - антибіотикам.

Слабші види бактерій, стикнувшись з антибіотиком, гинуть, у той час як більш стійкі просто ігнорують ліки. Це означає, що наступного разу ви можете зіткнутися вже з стафілококом, який вдало пережив зустріч з антибіотиком, а, отже, набув стійкість до нього.

Саме тому лікарі радять пацієнтам завжди пропивати весь курс антибіотиків до кінця. Якщо пацієнт не закінчує курс лікування, то більшість бактерій вмирає, але не всі. Ті, що вижили набувають резистентності (тобто стійкості) до антибіотиків. А кожна наступна мутація тільки збільшує здатність бактерій до виживання.

Застосування величезного числа антибіотиків у лікарнях і пологових будинках спричиняє величезну кількість мутацій стафілокока, тим самим збільшуючи його стійкість до лікарських препаратів.

Чому це настільки небезпечно?

Той факт, що в лікарнях на стафілокок заражаються частіше, ніж поза лікувальних установ, можна пояснити.

По-перше, пацієнти у лікарнях зазвичай слабші, ніж решта населення, що робить їх більш уразливими для інфекції.

По-друге, умови в лікарнях, де перебуває значна кількість людей на невеликих площах, є прекрасним середовищем для передачі інфекцій. Інфікованість MRSA може бути дуже небезпечна для ослаблених пацієнтів і новонароджених, особливо якщо її вчасно не розпізнати і не вилікувати "правильними" антибіотиками.

Які перспективи?

Стурбованість лікарів викликають повідомлення про збільшення кількості інфекцій і смертельних випадків через MRSA. Може статися так, що сформується вид стафілокока, стійкий до всіх антибіотиків. Вже існує VRSA або ванкоміцин-резистентний Staphylococcus Aureus, стійкий до ванкоміцину. А у Великобританії зафіксований GISA або глікопептиди-резистентний Staphylococcus aureus, відповідно стійкий до глікопептидів.

Хоча нові антибіотики розробляють постійно, песимістично налаштовані експерти вважають, що вироблення стійкості до них - це питання часу.

Одна з головних причин появи стійких до ліків мікробів - зловживання антибіотиками. Тому зараз лікарям рекомендовано скоротити призначення антибіотиків.

Важливим чинником у захисті пацієнтів від MRSA є поліпшення гігієнічних умов лікарень. Ручні огляди в лікарнях наразі приносять більше шкоди, ніж користі, тому що завдяки ним розноситься інфекція. Вирішенням цієї проблеми є ретельна обробка рук після кожного пацієнта. Є також пропозиція ввести в штат лікарень спеціальну посаду медсестри, відповідальної за чистоту (зазвичай ці обов`язки покладаються на старшу медсестру відділення).

Хоча питання про те, чи є брудні руки джерелом розмноження стафілокока, досить спірне. Деякі згадують, що в попередні століття люди - в більшості своїй - взагалі не знали, що таке бактеріальна інфекція. Вийняв морквину з грядки, в калюжі прополоскав і з`їв. І ніхто від цього не помирав. Це відбувалося тому, що імунітет людини стимулювався природним чином. Зараз, в стерильних умовах пологових будинків, куди людина потрапляє відразу після народження, цього не відбувається. Імунітет знижується, отже, збільшується сприйнятливість до різного роду бактерій, які раніше навіть не були патогенними.

Поки лікарі шукають спосіб боротьби з MRSA, число інфікованих неухильно зростає. А багато експертів сходяться на думці, що може знадобитися дуже велике наукове досягнення, подібне до відкриття пеніциліну, для того, щоб люди отримали можливість ефективно протистояти стійким бактеріям.

medportal.ru