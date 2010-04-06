У Киргизстані у 70% ув'язнених - відкрита форма туберкульозу

У Киргизстані 70% ув`язнених страждають на відкриті заразні форми туберкульозу, заявив 5 квітня міністр охорони здоров`я КР Марат Мамбета.

У ході обговорення поправок до закону «Про захист населення від туберкульозу» глава міністерства відзначив, що в 2009 році в Киргизстані налічується 10 тисяч 343 хворих на туберкульоз і 5 тисяч 454 вдруге хворих. «Порівнюючи дані минулих років, ми дійшли висновку, що йде тенденція до зниження захворюваності на цю хворобу», - додав він.

М. Мамбета підкреслив, що основними носіями і поширювачами туберкульозу є особи, які перебувають в місцях позбавлення волі.

Міністр зазначив, що найближчим часом працівники МОЗ мають намір провести переговори з представниками Глобального фонду та Німецького банку розвитку про можливість фінансування.

За його інформацією, по республіці діють 29 лікувальних установ, що займаються профілактикою і лікуванням туберкульозу. Укомплектованість лікарів складає 8 тисяч фахівців, що є цілком достатнім для здійснення лікування.

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