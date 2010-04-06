Завтра у МОЗ - прес-конференція з новим міністром

7 квітня 2010 року о 14:00 в Міністерстві охорони здоров`я України (вул. Грушевського, 7, ІІІ поверх, малий зал колегій) у рамках Всесвітнього дня здоров`я відбудеться прес-конференція за участю міністра охорони здоров`я Зіновія Митника та керівника Бюро ВООЗ в Україні Ігоря Поканевича.

Учасники прес-конференції будуть обговорювати тему Всесвітнього дня здоров`я 2010-го року - питання урбанізації та здоров`я. Девіз Всесвітнього дня здоров`я 2010-го року - "1000 міст 1000 життів. Здоров`я міст - це важливо".

Зокрема міністр охорони здоров`я окреслить пріоритети в роботі МОЗ на 2010 рік.

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Прес-служба МОЗ України