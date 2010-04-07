У Києві виявлено антисанітарні об’єкти

Санітарно-епідеміологічна служба Києва з 926 перевірених територій різних об’єктів столиці визнала 158 такими, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

Про це свідчать результати перевірки санітарно-гігієнічного стану територій Києва станом 1 квітня, оприлюднені на офіційному сайті СЕС.

Серед 158 об’єктів, території яких не відповідають санітарним і гігієнічним вимогам, майже половина – харчові об’єкти, у тому числі МАФи (загалом перевіркою було охоплено 254 об’єкти); 54 - території комунальних об’єктів (перевірено 264); 24 - промислові підприємства (143); 17 - лікувально-профілактичні заклади (перевірено 109) та 9 – дитячі дошкільні та навчально-виховні заклади (перевірено 156).

За результатами перевірки СЕС вжито 214 заходів адміністративного впливу на порушників, з яких 17 винесено постанови про припинення експлуатації об’єктів та на 149 накладено штрафи. Також підготовлено 49 відповідних приписів на порушення.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив своїм підлеглим впродовж десяти днів привести місто в порядок і прибрати все сміття.