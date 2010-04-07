У центрі Нью-Йорка стався потужний вибух

Потужний вибух, який спричинив сильну пожежу, стався під центральною площею Нью-Йорка - Таймс-сквер.

Влада евакуювала жителів довколишніх будинків і постояльців готелю, повідомляє РІА «Новости».

За даними пожежників, вибух стався в районі перетину Бродвею з 50-ю і 54-ю вулицями. З кількох люків, які ведуть у підземні комунікації, вирвалися стовпи вогню, повалив дим. На місце події, крім пожежників, прибули й ремонтні бригади, котрі обслуговують міські електромережі і газопровід, проте поки що їм не вдалося визначити причину вибуху.

Через підвищену концентрацію чадного газу влада евакуювала мешканців трьох довколишніх будинків, а також готелю Novel.

За повідомленнями очевидців, у багатьох місцях в районі підземної пожежі порепався асфальт. Час від часу з колекторів, в яких проходять електромережі, вириваються червоні і сині спалахи вогню - очевидно, горить електропроводка, зазначає NEWSru.

Внаслідок НП були скасовані вистави в кількох театрах, зокрема популярний "Хлопчики з Джерсі" (Jersey Boys) - саме в цих кварталах розташований знаменитий Театральний район Бродвею.

Таймс-сквер є туристичним серцем Нью-Йорка, тут розташовані популярні ресторани, театри, студії багатьох телекомпаній, саме тут відбувається знаменита новорічна церемонія спуску кришталевої кулі. Зазвичай у вечірні години на площі і прилеглих вулицях збирається кілька десятків тисяч туристів і жителів міста.