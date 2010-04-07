Сьогодні - Всесвітній день здоров'я

Сьогодні по всій Землі святкується Всесвітній день здоров`я, який відзначається щорічно з 1950 року в ознаменування створення Всесвітньої організації охорони здоров`я / ВООЗ /. У цьому році Всесвітній день здоров`я присвячений урбанізації та здоров`ю. Ця тема була обрана на знак визнання впливу, що урбанізація впливає на наше загальне здоров`я на глобальному рівні і на здоров`я кожного з нас окремо.

Як зазначають фахівці ВООЗ, урбанізація - проблема для громадської охорони здоров`я. Практично зростання кількості населення у найближчі 30 років відбудеться у міських районах. Це створює численні проблеми для здоров`я, пов`язані з водою, навколишнім середовищем, насильством і травмами, неінфекційними хворобами, і такі фактори ризику, як вживання тютюну та алкоголю, нездорове харчування, фізична інертність, а також ризики, пов`язані зі спалахами хвороб.

Існують шляхи для усунення причин, що лежать в основі проблем здоров`я в містах. На думку фахівців ВООЗ, міське планування може сприяти здоровій поведінці та безпеці шляхом інвестування в активні види транспорту, проектування місць для фізичної активності та заходи щодо регулювання тютюну та безпеки харчових продуктів. Поліпшення житлових умов у містах з точки зору житлового будівництва, водопостачання та санітарії має велике значення для зменшення ризиків для здоров`я. Будівництво «міст для всіх», тобто доступних і сприятливих для людей всіх вікових груп, принесе переваги всім міським жителям.

Для таких дій необов`язково потрібно додаткове фінансування, але необхідна цілеспрямована політика по перерозподілу ресурсів на проведення пріоритетних заходів, що дозволяє досягти більшої ефективності.

У рамках кампанії Всесвітньої організації охорони здоров`я «1000 міст, 1000 життів» 7-11 квітня у всьому світі будуть організовані заходи. Глобальними цілями цієї кампанії є: 1000 міст - забезпечити доступ до громадських місць для зміцнення здоров`я, 1000 життів - зібрати 1000 історій про захисників здоров`я в містах, які приймають активні заходи і роблять значний вплив на здоров`я у своїх містах.

Для участі запрошуються всі великі та малі міста, а також місцеві органи управління. Національним лідерам пропонується взяти участь у святкуванні дня здоров`я шляхом сприяння проведенню заходів та участі в них. Громадяни можуть брати участь у міських заходах, а також надати свої історії про захисників здоров`я в містах.

Містам пропонується відкрити частину своїх вулиць для людей і закрити їх для руху автотранспорту, запропонувавши жителям міста новий громадський простір для заходів щодо зміцнення фізичного здоров`я, зустрічей з членами сімей, друзями й сусідами, відвідування кафе і ресторанів, де буде запропонована здорова їжа, або відвідування місцевих розважальних заходів.