Флюоромобіль фонда Ахметова виявляє хворих з туберкульозом

Протягом минулого тижня (30 березня - 2 квітня, м. Київ) обстеження в пересувному кабінеті цифрової флюорографії пройшли 762 людини, 115 з них - іногородні. Лікарі-рентгенологи виявили 46 патологій, більшість з яких - підозра на туберкульоз, випадки онкології поодинокі.

Нагадуємо, що 25 березня фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» за підтримки КМДА розпочав акцію по безкоштовному флюорографічному обстеженню киян і гостей міста. Мета акції - збільшення рівня виявлення туберкульозу серед населення та підвищення поінформованості про проблеми захворювання.

Сьогодні флюорограф працює в районі ст. м. Святошино (біля магазину Сільпо, проспект Перемоги, 87). Завтра-післязавтра флюоромобіль буде перебувати в районі ст. м. Лук`янівська.

Графік роботи (будні і вихідні дні з 09:00 - 19:00, перерва - 14:00-15:00; понеділок - вихідний)

7 квітня - м. Святошино

8-9 квітня - м. Лук`янівська

10-11 квітня - ринок Троєщина

13-15 квітня - м. Либідська

16-18 квітня - м. Контрактова площа

20-22 квітня - Печенізька, 16 (Татарка)

23-25 квітня - вул. Петра Запорожця, 26

27-28 квітня - м. Лісова

29-30 квітня - Дарницький вокзал

Телефон гарячої лінії - 0 800 50 30 80

(Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів безкоштовні)