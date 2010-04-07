Флюоромобіль фонда Ахметова виявляє хворих з туберкульозом
Є випадки онкології
Протягом минулого тижня (30 березня - 2 квітня, м. Київ) обстеження в пересувному кабінеті цифрової флюорографії пройшли 762 людини, 115 з них - іногородні. Лікарі-рентгенологи виявили 46 патологій, більшість з яких - підозра на туберкульоз, випадки онкології поодинокі.
Нагадуємо, що 25 березня фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» за підтримки КМДА розпочав акцію по безкоштовному флюорографічному обстеженню киян і гостей міста. Мета акції - збільшення рівня виявлення туберкульозу серед населення та підвищення поінформованості про проблеми захворювання.
Сьогодні флюорограф працює в районі ст. м. Святошино (біля магазину Сільпо, проспект Перемоги, 87). Завтра-післязавтра флюоромобіль буде перебувати в районі ст. м. Лук`янівська.
Графік роботи (будні і вихідні дні з 09:00 - 19:00, перерва - 14:00-15:00; понеділок - вихідний)
7 квітня - м. Святошино
8-9 квітня - м. Лук`янівська
10-11 квітня - ринок Троєщина
13-15 квітня - м. Либідська
16-18 квітня - м. Контрактова площа
20-22 квітня - Печенізька, 16 (Татарка)
23-25 квітня - вул. Петра Запорожця, 26
27-28 квітня - м. Лісова
29-30 квітня - Дарницький вокзал
Телефон гарячої лінії - 0 800 50 30 80
(Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів безкоштовні)