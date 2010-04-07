Феномен: в Індії почастішали випадки народження сліпих дітей

У кількох селах в індійському штаті Біхар останні три місяці народжуються сліпі немовлята. Мешканці та медики б`ють на сполох - таких нещасних дітей вже 18, і ніхто не знає, скільки їх з`явиться на світ у майбутньому. Причина практично встановлена - батьки незрячих новонароджених вживали грунтову воду з небезпечним рівнем вмісту миш`яку.

Міністр охорони здоров`я Біхара Нанд Кишор Ядав підтвердив випадки сліпоти серед новонароджених у місцях з підвищеним вмістом миш`яку у питній воді. Але при цьому утримався від того, щоб назвати цю отруту причиною нещастя.

Про те, що більш ніж в 16 округах цього штату грунтові води містять небезпечний для людей миш`як, відомо досить давно. Бхожпур, де стали народжуватися незрячі діти, стоїть на першому місці за цим показником. Рівень миш`яку у воді досягає там 1 861 част / млрд. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров`я / ВООЗ /, гранично допустима норма цієї речовини не повинна бути вище 50 част / млрд, інакше вода стає для людей просто отрутою.

За даними медиків, від вживання такої води у мешканців також виникає рак кишечника, печінки, нирок і сечового міхура. Також не рідкість деформація кісток, гангрена і шкірні захворювання.

Офтальмолог С. К. Кедія, який вивчав випадки сліпоти у дітей з Біхара, повідомив, що з нею народжувалися як хлопчики, так і дівчинки. При цьому 90 % новонароджених зі сліпотою родом з бідних сімей, які користуються водою з громадських колонок.

Медики в Біхарі, однак, висловлюють сумніви з приводу того, що сліпота у новонароджених викликана тільки миш`яком. Причиною цього могло стати і вплив електромагнітних хвиль від стільникових телефонів, наявність свинцю у питній воді, неправильний догляд за вагітними жінками і загальне забруднення навколишнього середовища.

ami-tass.ru