Що найкраще допомагає при болю у спині

Більшість людей стикалася з болем у спині, і багато розраховують на цілющий ефект масажу в позбавленні больових симптомів. Але не всі види масажу науково довели свою допомогу проти ломоти у попереку. Кращими проти болю в спині є класичний масаж, тайський масаж, точковий масаж, повідомляють німецькі терапевти German Institute for Quality and Efficiency in Health Care / IQWiG /.

Біль у спині часто виникає в нижній частині спини і поступово наростає, призводячи до значного фізичного навантаження. Причина болю не завжди зрозуміла. Щоб справитися з періодичними больовими відчуттями в попереку, фахівці пропонують звернути увагу на масажну терапію. Три види технік масажу довели свою ефективність проти болю у спині: класичний або шведський масаж діє направлено на уражену ділянку шкіри і м`язи, тайський масаж розминає кінцівки, а точковий масаж чинить тиск на певні точки тіла. Проте фахівці не рекомендують покладатися тільки на масаж, коли мова йде про постійні і серйозні болі у спині: масаж треба поєднувати з фізичними вправами спрямованої інтенсивності і розтяжкою. Крім цього медики нагадують, що не можна займатися самолікуванням і при будь-якому нездужанні краще всього звернутися до лікаря, який і призначить адекватне лікування.

ami-tass.ru