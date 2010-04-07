Здоров’я українських призовників стає усе гіршим

У Генеральному штабі Збройних сил України відзначають погіршення стану здоров’я та морально-ділових якостей юнаків, які підлягають призову на строкову військову службу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Володимир АРТЮХ сьогодні на брифінгу у Києві.

“З кожним призовом поступово погіршується ситуація щодо якості призовних ресурсів. Незважаючи на значні обсяги на обліку у військових комісаріатах (всього близько 1 млн. 314 тисяч осіб), кількість громадян, придатних для проходження строкової військової служби, зменшується”, - сказав він.

За статистикою Генерального штабу ЗСУ, кількість призовників, яких за відповідними якісними показниками можливо відправити для проходження строкової військової служби, становила навесні 2007 року 46 840 осіб, навесні 2008 року – 32 253 особи, навесні 2009 року – 31 840 осіб, а навесні 2010 року – лише 30 235 осіб.

Як констатують у Генштабі, зменшення кількості призовних ресурсів, яких можливо відправити у війська, є наслідком погіршення стану здоров’я юнаків; збільшення кількості призовників, які отримують відстрочки від призову за різних обставин (законодавством сьогодні передбачено 32 умови); стабільно високих показників кількості молодого поповнення з низькими морально-діловими якостями, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, на обліку за зловживання алкоголем чи вживання наркотичних речовин, які не мають базової загальної середньої освіти, мають два і більше хронічних захворювань.

“Так, з кількості призовників, що підлягають виклику на призовні комісії цієї весни, лише 8% (30 235 осіб) за вищевикладених умов можливо відправити у війська. Тобто, так званий конкурс для виконання наряду у середньому по Україні складає 1,2 чол. на місце”, - повідомив В.АРТЮХ.

Також, за даними Генерального штабу ЗСУ, за останні 10 років значно зросли показники захворюваності в юнаків на туберкульоз (у 4,7 рази); венеричні хвороби (у 7,5 рази); захворювання, пов’язані з психоемоціональною нестійкістю (у 2,3 рази); хвороби кістково-м’язової системи (у 2,2 рази); вроджені патології (у 1,8 рази); хвороби серцево-судинної системи (у 2,3 рази); хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту (у 2,7 рази). Критично зростає кількість ВІЛ-інфікованих, уражених на гепатити В і С.

“Цей фактор на сьогодні уже став загальнодержавною проблемою”, - сказав В.АРТЮХ.