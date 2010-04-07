46-річна аргентинка народила шістнадцяту дитину

У той час як фахівці б`ють на сполох щодо зниження рівня народжуваності в Аргентині, в цій країні все ще є матері-героїні, які наважуються народжувати багато дітей.

Так, Хосефа дель Вальє, 46-річна мешканка маленького селища, розташованого за 40 км на південь від столиці аргентинської провінції Сантьяго-дель-Естеро, народила свого шістнадцятого сина. Пологи пройшли без будь-яких ускладнень, мама і новонароджений почувають себе добре. За зізнанням жінки, поява цього малюка стала для неї несподіванкою, оскільки вона не очікувала, що в цьому віці може завагітніти знову.

Хосефа живе зі своїм третім чоловіком, дев`ятьма дітьми та дев`ятьма онуками. Вона каже, що допомоги, яку уряд виплачує їй як матері понад сімох дітей і зарплати її чоловіка ледь вистачає на те, щоб прогодувати величезну родину.

ami-tass.ru