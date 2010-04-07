Землю накрила потужна магнітна буря
Ослабне лише завтра
Землю накрила найпотужніша за три роки магнітна буря, повідомив керівник Центру прогнозів геофізичної обстановки ІЗМІРАН (Росія) Сергій Гайдаш.
За його словами, "минулої доби зареєстровано помірну /в американській зоні - значну/ геомагнітну бурю". "За попередніми даними, це найбільша магнітна буря з грудня 2006 року", - уточнив він.
За прогнозом Центру, "в найближчу добу геомагнітна буря триватиме, поступово слабнучи, а на середу, 8 квітня, геомагнітна обстановка повинна нормалізуватися".
Міжпланетні бурі, що доходять до Землі, можуть спричинити чимало неприємностей мешканцям планети. Під загрозою - робота електронної апаратури, транспорту, зв`язку. Магнітна буря може позначитися і на здоров`ї метеочутливих громадян.
Малі магнітні бурі, вважають вчені, більш негативно впливають на організм людини, ніж сильні. Порушення сну і працездатності, дратівливість і нервозність можуть відчути навіть абсолютно здорові люди, попереджають медики, запевняючи при цьому, що запобігти нездужанню можна, приділяючи більше часу відпочинку і сну.
Як раніше пояснили в ІЗМІРАН, "якщо мала магнітна буря починається вночі, до ранку організм людини встигає до неї пристосуватися і легше переносить подальші сплески геомагнітної активності". У будь-якому випадку фахівці радять у такі дні завчасно приймати призначені лікарем препарати, а також уникати серйозних фізичних та емоційних навантажень.