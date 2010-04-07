Землю накрила потужна магнітна буря

Землю накрила найпотужніша за три роки магнітна буря, повідомив керівник Центру прогнозів геофізичної обстановки ІЗМІРАН (Росія) Сергій Гайдаш.

За його словами, "минулої доби зареєстровано помірну /в американській зоні - значну/ геомагнітну бурю". "За попередніми даними, це найбільша магнітна буря з грудня 2006 року", - уточнив він.

За прогнозом Центру, "в найближчу добу геомагнітна буря триватиме, поступово слабнучи, а на середу, 8 квітня, геомагнітна обстановка повинна нормалізуватися".

Міжпланетні бурі, що доходять до Землі, можуть спричинити чимало неприємностей мешканцям планети. Під загрозою - робота електронної апаратури, транспорту, зв`язку. Магнітна буря може позначитися і на здоров`ї метеочутливих громадян.

Малі магнітні бурі, вважають вчені, більш негативно впливають на організм людини, ніж сильні. Порушення сну і працездатності, дратівливість і нервозність можуть відчути навіть абсолютно здорові люди, попереджають медики, запевняючи при цьому, що запобігти нездужанню можна, приділяючи більше часу відпочинку і сну.

Як раніше пояснили в ІЗМІРАН, "якщо мала магнітна буря починається вночі, до ранку організм людини встигає до неї пристосуватися і легше переносить подальші сплески геомагнітної активності". У будь-якому випадку фахівці радять у такі дні завчасно приймати призначені лікарем препарати, а також уникати серйозних фізичних та емоційних навантажень.

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