Завтра в Україні - до +19°

Завтра в Україні опади не очікуються, лише в Криму невеликий дощ.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південній та східній частині пориви 17-22 м/с, місцями 25 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті до 19°; у Криму вночі 4-9°, вдень 8-13°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°. У Києві температура вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.