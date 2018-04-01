Натуральна косметика з трав: 5 кращих рослин для догляду за шкірою

Скільки б учені не трудилися над створенням складних формул і інноваційних комплексів для кремів і сироваток, таємницю еліксиру молодості фармацевти поки що не розкрили. Зате випустили десятки дорогих, але малоефективних засобів і спровокували сотні алергічних реакцій. То може, настав час пригадати про перевірені тисячоліттями рецепти народної косметології і випробувати на собі цілющу силу трав? Ми розповімо вам про 5 найдієвіших!

Кропива

Вважається джерелом вітамінів – в першу чергу групи В і аскорбінової кислоти. Свіже листя також багате на вітамін К (зміцнює судини, тому косметика на основі кропив`яного відвару – порятунок для шкіри з куперозом). Крім того, рослина містить речовини, що мають тонізуючу дію.

Лосьйон для жирної шкіри

1 ст. ложку аптечної кропиви залийте склянкою кип`ятку і настоюйте годину в закритому посуді. Процідіть і протирайте лосьйоном шкіру щодня вранці і увечері.

Маска для шкіри, що в`яне

1 ст. ложку подрібненого свіжого або сухого листя змішайте з 1 ч. ложкою рідкого меду і 3 ст. ложками молока. Ретельно перемішавши, нанесіть масу на обличчя на 10 хвилин. Потім вмивайтеся прохолодною водою.

Липа

Одна з небагатьох рослин, що містить фітогормони, – речовини, схожі за складом з жіночим гормоном естрогеном. Завдяки цьому липу використовують в омолоджуючому догляді за шкірою. У квітках і листі рослини також багато антиоксидантів.

Маска anti-age

Жменю подрібненого липового цвіту залийте 100 г гарячої води і потримаєте кілька хвилин на вогні. Коли маса остигне до кімнатної температури, нанесіть її на шкіру: товстим шаром – на жирну, тонким – на суху. Через 20 хвилин витріть маску сухою тканинною серветкою і вмивайтеся прохолодною водою.

Косметичний лід

Змішайте в рівних частинах липу, ромашку і шавлію. 2 ст. ложки збору залийте склянкою кип`ятку, дайте настоятися півгодини, процідіть і заморозьте. Протирайте обличчя кубиками льоду вранці і увечері після очищення.

Береза

Домашні засоби з березового листя і бруньок показані жінкам з капілярним малюнком, пігментними плямами, зморшками і вугровим висипом. Унікальність рослини в тому, що вона накопичує такі необхідні жіночій шкірі магній, залізо, цинк і селен.

Лосьйон для звуження пор

1 ч. ложку березових бруньок залийте 1/2 склянки кип`ятку, настоюйте протягом години, процідіть і протирайте лосьйоном вранці обличчя.

Парова ванна для проблемної шкіри

Змішайте в рівних частинах подрібнене листя берези, м`яти, шавлії і квітки ромашки. 1 ст. ложку суміші киньте в широку каструлю з літром гарячої води, доведіть до кипіння. Потримайте обличчя над каструлею 20 хвилин на відстані 20 см, накривши голову рушником. Процедура протипоказана при куперозі.

Ромашка

Її по праву вважають царицею народної косметології. Ефірна олія квіток ромашки вважається універсальною (саме завдяки цьому рослина має таку могутню зціляючу силу). Воно і пом`якшує, і тонізує, і дезинфікує шкіру, і знімає подразнення.

Тонізуючий лосьйон

Змішайте квітки ромашки і деревію в співвідношенні 1:3. 1 ст. ложку збору залийте склянкою кип`ятку і поставте настоюватися на ніч. Вранці процідіть і протріть обличчя. Підходить для будь-якого типу шкіри.

Петрушка

Багата вітаміном А, а тому часто використовується в різних косметичних продуктах для антивікового догляду. Крім того, петрушка допомагає зняти запалення, почервоніння і набряки, освітлює шкіру з веснянками, освіжає, тонізує і попереджає появу зморшок.

Вітамінізована маска «Антистрес»

Змішайте 1 ст. ложку дрібно нарубаної петрушки або соку з 1 ст. ложкою кислого молока (для жирної шкіри) або сметани (для сухої). Накладіть суміш на очищену шкіру обличчя на 15 хвилин. Змийте прохолодною водою і вмивайтеся настоєм ромашки.

Засіб проти висипань

Пропустіть свіжу зелень через м`ясорубку і відіжміть сік. Протирайте ним проблемні зони обличчя, заздалегідь очистивши шкіру молочком або гелем. Робіть процедуру двічі в день протягом місяця.

viva.ua