В Україні один з найвищих у світі показників смертності через забруднене повітря - експерт

В Україні – один з найвищих у світі показників смертності через забруднене повітря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я, керівник Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ігор ПОКАНЕВИЧ.

“В Україні щороку фіксують понад 400 смертей (на мільйон жителів) від забрудення повітря. Цей показник є одним з найвищих у світі, тому ми маємо закцентувати увагу на цій проблемі і робити усе, щоб запобігти цим смертям”, – зазначив І.ПОКАНЕВИЧ.

На його думку, не останню роль у цьому має вплив урбанізації на здоров’я людини.

“До 2030 року шість з 10 осіб проживатимуть у містах, до 2050 – сім з 10. Ризики, з якими стикаються жителі міст, – це інфекційні та неінфекційні хвороби, куріння, ожиріння, гіподинамія, дорожньо-транспортні пригоди, насилля та злочинність. Наша країна не є винятком у цих глобальних тенденціях”, – підкреслив І.ПОКАНЕВИЧ.

Експерт вважає, що у подоланні цих проблем мають бути активними дії не лише Міністерства охорони здоров’я, а й уряду, суспільства в цілому.

“Міське планування має бути таким, щоб люди мали умови для активного способу життя, здорового харчування, для адекватних умов проживання, а це, зокрема, й контроль якості повітря як у приміщенні, так поза ним”, – сказав І.ПОКАНЕВИЧ.

Довідка УНІАН. Сьогодні - Всесвітній день здоров`я, який відзначається щорічно з 1950 року в ознаменування створення Всесвітньої організації охорони здоров`я.

Цього року Всесвітній день здоров`я присвячений урбанізації та здоров`ю. Ця тема була обрана на знак визнання впливу, що урбанізація впливає на загальне здоров`я на глобальному рівні і на здоров`я кожного окремо.

Як зазначають фахівці ВООЗ, урбанізація - проблема для громадської охорони здоров`я. Практично зростання кількості населення у найближчі 30 років відбудеться у міських районах. Це створює численні проблеми для здоров`я, пов`язані з водою, навколишнім середовищем, насильством і травмами, неінфекційними хворобами, вживанням тютюну та алкоголю, нездоровим харчуванням, фізичною інертністю, спалахами хвороб.

На думку фахівців ВООЗ, міське планування може сприяти здоровій поведінці та безпеці шляхом інвестування в активні види транспорту, проектування місць для фізичної активності і заходи щодо регулювання тютюну та безпеки харчових продуктів.

Поліпшення житлових умов у містах з точки зору житлового будівництва, водопостачання та санітарії має велике значення для зменшення ризиків для здоров`я. Будівництво «міст для всіх», тобто доступних і сприятливих для людей всіх вікових груп, принесе переваги усім міським жителям.

Для таких дій необов`язково потрібно додаткове фінансування, але необхідна цілеспрямована політика перерозподілу ресурсів на проведення пріоритетних заходів, що дозволяє досягти більшої ефективності.

У рамках кампанії ВООЗ «1000 міст, 1000 життів» 7-11 квітня у всьому світі будуть організовані заходи. Глобальними цілями цієї кампанії є: 1000 міст - забезпечити доступ до громадських місць для зміцнення здоров`я, 1000 життів - зібрати 1000 історій про захисників здоров`я у містах, які вживають активні заходи і роблять значний вплив на здоров`я у своїх містах.

Для участі запрошуються усі великі та малі міста, а також місцеві органи управління. Національним лідерам пропонується взяти участь у святкуванні Дня здоров`я шляхом сприяння проведенню заходів та участі в них. Громадяни можуть брати участь у міських заходах, а також надати свої історії про захисників здоров`я в містах.

Містам пропонується відкрити частину вулиць для людей і закрити їх для руху автотранспорту, запропонувавши жителям міста новий громадський простір для заходів зі зміцнення фізичного здоров`я, зустрічей з членами сімей, друзями і сусідами, відвідування кафе і ресторанів, де буде запропонована здорова їжа, або відвідування місцевих розважальних заходів.