Примусове щеплення ущемляє права людини

Примусове щеплення є неефективним та недієвим заходом, що ущемляє права людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив міністр охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК.

За його словами, досвід інших країн (зокрема, європейських), де свого часу застосовували штрафи за уникнення імунізації, засвідчив, що такі методи себе не виправдовують.

“Усі держави, які впроваджували цю практику, відмовилися від неї. Насильницьким методом милий не будеш”, – підкреслив міністр.

На думку З.МИТНИКА, в Україні має бути абсолютно переконлива агітація, пропаганда імунопрофілактики.

“Якість імунопрофілактики залежить від лікаря, його переконливості, від якості вакцини. Імунопрофілактика є необхідною, це надійне запобігання багатьом інфекційним хворобам. Це доведено у світовому масштабі,” – заявив З.МИТНИК.