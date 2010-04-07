В Україні створено новий кардіомагнітний сканер

Українські медики та Київська міська асоціація роботодавців закликають нову владу здійснити заходи із впровадження у життя кардіомагнітного сканера “Кардіомагскан”, який дозволить діагностувати серцево-судинні захворювання на ранніх стадіях.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова Київської медичної групи, президент Київської міської асоціації роботодавців, віце-президент УСПП Віталій МАЙКО.

Він зауважив, що одним із перспективних напрямків ранньої діагностики є можливість використання методів неінвазійної електрофізіології, найсучаснішими методом якої є технологія магнітокардіографічних досліджень.

При цьому, за словами В.МАЙКОВА, українські вчені першими у Європі взялися за ці дослідження ще за часів Радянського Союзу. Під патронатом Київської міської асоціації роботодавців у 2005 році було створено та зареєстровано ТОВ “Київська медична група”, співробітники якої, використовуючи свій унікальний досвід з розробки магнітокардіографічних систем, створили новий кардіомагнітний сканер “Кардіомагскан”.

Він наголосив, що усі експериментальні зразки пройшли всі етапи дозвільної системи та отримали дозвіл на випуск. В.МАЙКО зауважив, що апаратура успішно працює в Національному науковому центрі “Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеско” АМН України та у Головному військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони.

За словами В.МАЙКА, прилад на практиці довів свою ефективність, а розробка і впровадження були передбачені у Державній програмі розвитку виробництва медичної техніки на 2008-2012 роки, однак на практиці зрушення не відбулися.

В.МАЙКО наголосив, що вартість приладу становить до 200 тис. доларів, тоді як його аналог у Німеччині коштує 1 млн. євро. Він зауважив, що УСПП та Київська міська асоціація роботодавців направили листа до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням передбачити кошти у держбюджеті на поточний рік для виготовлення 2-3 таких приладів.

“Розуміючи стан в державі, ми будемо просити на перший рік на 2-3 комплекти і на розробку розгалуженого комплексу центрів по всій Україні”, - додав він. При цьому В.МАЙКО зауважив, що йдеться про суму в 50 млн. грн.

У свою чергу, науковий директор ТОВ “Київська медична група” Володимир СОСНИЦЬКИЙ наголосив, що основою технології є інформаційно-обчислювальний комплекс для реєстрації магнітних сигналів серця людини – магнітокардіографії.

Він додав, що технічні засоби комплексу містять багатоканальний магнітокардіограф, що використовує надчутливі імпульсно-релаксаційні СКВІД-магнітометри.

За словами В.СОСНИЦЬКОГО, багатоканальність дозволяє скоротити час обстеження до 15 хвилин. За допомогою кардіомагнітного сканера фахівці можуть визначити відхилення від норми та діагностувати різноманітні захворювання, які не можуть бути виявлені іншими методами клінічної діагностики. Зокрема, реєстрація процесів змін магнітного поля серця дозволяє: діагностувати коронарну хворобу серця, дослідити вплив дії лікарських засобів на серцево-судинні процеси, на ранній стадії виявити реакцію відчуження після кардіологічної трансплантації, вивчати патофізіологічну роль і терапевтичний потенціал дії стовбурових клітин.