Скільки треба пити, щоб довго жити

Підтримка нормальної кількості рідини в організмі абсолютно необхідна, переконує лікар-фітотерапевт Борис СКАЧКО. При заплідненні яйцеклітина містить близько 95% води, новонароджена дитина - близько 85%, немовля - близько 80%, молодий чоловік з розвиненою м`язовою масою - 65%, а літня людина перед смертю - близько 45%. Якщо всі цифри представити у вигляді графіка, то вектор покаже основний напрям при висиханні організму. І якщо перефразовувати класиків, що жити - означає вмирати. То з погляду кількості рідини жити - означає висихати. З поступовим уповільненням інтенсивності обміну речовин і відповідною перебудовою енергетики.

Ключовий момент у запобіганні старіння організму цим шляхом - регулярне вживання рідини у фізіологічно обгрунтованих кількостях. Новонародженому - 15% від маси тіла, дитині грудного віку - 10%, молодим людям - 4-5% від маси тіла, при патології серця - 15мл/кг мас тіла + діурез.