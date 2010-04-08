У Киргизії під час безладів загинули 68 осіб – МОЗ
Понад 500 поранено
Жертвами безладів у Киргизії стали 68 осіб, більш як 500 отримали поранення, повідомило Міністерство охорони здоров`я республіки.
Під час зіткнень з урядовими військами у Бішкеку та інших містах постраждали 527 осіб, 400 з них госпіталізовані, повідомив представник міністерства.
Раніше киргизьке агентство КАБАР повідомляло про 65 загиблих і 498 потерпілих, передає РІА «Новости» з посиланням на КАБАР.
У Киргизії в середу спалахнули масові протести. Опозиція повідомила, що уряд пішов у відставку, а Президент Курманбек БАКІЄВ зник з Бішкеку у невідомому напрямі. Пізніше агентство КАБАР повідомило, що К.БАКІЄВ перебуває у своїй південній резиденції в місті Ош. Опозиція оголосила про відставку Кабміну і створення тимчасового уряду.