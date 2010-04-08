Чому вечерю треба віддати ворогу

Якщо хочеться вночі відпочити і відновитися - вечеря повинна бути, але легка, радить лікар-фітотерапевт Борис СКАЧКО. З достатньо поживних і збалансованих продуктів найкраще за вечерею засвоюються кисломолочні. Завдяки бактеріям травлення вже почалося при їх готуванні. І склянка кисляку або натурального кефіру засвоюється майже повністю протягом першої години.

Добре робити кисляк із знежиреного молока, але додайте 1чайну або 1столову ложку олії - жовчний міхур має звільнитися на ніч від жовчі. Можете з їсти яблуко або будь-який інший фрукт за сезоном. Або додайте в кефір зародки пшениці або висівки.

Якщо вкладетеся спати до закінчення травлення (частіше це буває після пізньої вечері з рибою, а особливо - з м`ясом) - їжа не встигне перетравитися і травлення завмирає. "Погані" бактерії в кишечнику за такий смачний подарунок тільки спасибі Вам скажуть. М`ясо в кишечнику почне гнити, а Ви всю ніч шукатимете п`ятий кут в ліжку під акомпанемент кольорових або чорно-білих кошмарів. Головний біль і пом`яте обличчя з набряками вранці будуть забезпечені. І відповідний настрій теж. Не розраховуйте, що на цей раз зірки розташуються таким чином, що обійдеться або пронесе. Якщо встигне пронести (розслабиться кишечник або буде блювота) - точно буде краще. Тож краще або не приймати важку їжу на ніч.