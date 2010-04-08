Кількість жертв зсувів грунту і повеней у Бразилії зросла
10:03, 08 квітня 2010Країна
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Здебільшого жителі міських нетрів
Кількість жертв зсувів грунту і повеней на південному сході Бразилії зросла до 113 осіб, передає Радіо «Свобода».
Жертвами стихії стали здебільшого жителі міських нетрів в містах Ріо-де-Жанейро та Нітерой.
Влада побоюється, що загиблих може бути ще більше, оскільки десятки людей вважаються зниклими безвісти.
Десятки будинків зруйновані. Тисяча чотириста осіб лишилися без притулку.
Лише за останню добу у Ріо-де-Жанейро випало 28 сантиметрів опадів. За словами представників влади, транспортна мережа міста опинилася на межі колапсу.
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