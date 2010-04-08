Чайний гриб - ефективний косметичний засіб

Чайний гриб є чудовим природним засобом догляду за шкірою. Він нормалізує функцію виділення шкіри, тонізує її, і навіть має виражену розгладжуючу дію. При цьому даний ефект не є чисто косметичним, в більшості випадків він саме лікувальний.

Якщо до місячного настою цього симбіозу дріжджових бактерій додати деякі настої трав, а саме квітки лаванди і ромашки, то можна лікувати таку неприємну річ, як вугровий висип. Такий же засіб можна використовувати для глибокого очищення шкіри обличчя і зони декольте.

Останні дослідження довели, що склад чайного квасу також благотворно впливає на стан шкіри голови. З його допомогою можна лікувати таку неприємність, як себорея, а просто лупа. Допоможе цей засіб і від випадання волосся.

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