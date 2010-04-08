Биття посуду зніме стрес?

Для тих, хто втомився від повсякденних турбот і мирської суєти тут відкрився спеціальний антистресовий клуб. Кожен відвідувач такого незвичайного закладу може собі на втіху побити посуд, мобільники, різну побутову техніку. Новий вигляд релаксації несподівано одержав широку популярність. У клуб, який діє на базі звичайної двокімнатної квартири, приходять звільнитися від негативних емоцій, психологічних перевантажень як молоді так і літні люди. При цьому серед відвідувачів і жінки, і чоловіка.

Господар клубу, молодий підприємець, недавній випускник місцевого університету Максим Тимощук повідомив, що "ідея створення такого закладу, де можна побити все, що потрапить під руку, прийшла йому в голову в ході останніх президентських виборів". "Від власного безсилля розбив у себе удома немало посуду, а потім подумав, адже я не один такий емоційний", - пояснив він.

Знищувати тут можна все, на що вистачає відвідувачеві фантазії і грошей. Кожен сеанс триває 3 хвилини. Психологи порахували, що саме стільки часу досить, щоб "повністю зняти емоційний стрес і звільнитися від душевного негативу".

У "меню" клубу з десяток пропозицій: найдешевший - бити посуд. За істерику грошей не візьмуть, а за розбиті 9 чашок - 45 гривень /6 доларів/. Пропонується ще у вщент рознести старий радянський телевізор "Електрон" або кухонний комбайн, але за таке задоволення треба викласти 200 гривень. Охочим розбити власний мобільний телефон, потрібно заплатити 20 гривень, чужий - удвічі більше.

ami-tass.ru