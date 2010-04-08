Апельсиновий сік нейтралізує жирну їжу

Вживання в їжу продуктів, що містять флавоноїди, нейтралізує окислювальний стрес і запалення, породжене хворою їжею типу фаст-фуда, і допомагає запобігти пошкодженню кровоносних судин. На думку ендокринологів Університету Буффало /США/, одним з кращих джерел корисних флавоноїдів є апельсиновий сік, оскільки він багатий могутніми флавоноїдами, які служать основними антиоксидантами. Якщо апельсиновим соком запивати їжу з високим вмістом жирів і вуглеводів, речовини в напої блокують дію активних форм кисню і інших запальних агентів.

У дослідженні взяли участь здорові чоловіки і жінки у віці від 20 до 40 років з нормальною вагою. Активність вільних радикалів кисню в організмі збільшилася в середньому на 62% після сніданку, запитого водою, на 63% після солодкого напою і менш всього - на 47% - апельсиновим соком. Апельсиновий сік також запобіг значному зростанню SOCS-3 - важливого медіатора опору інсуліну, який сприяє розвитку діабету другого типу.

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