Чому холестерин необхідний для організму

Враховуючи, що 3% холестерину використовується на синтез гормонів, у тому числі і статевих, а до 90% холестерину знаходиться в мембранах клітин, то оцінці піддається лише кількість холестерину в крові, розповідає лікар-фітотерапевт Борис СКАЧКО. Фактично, це мобільний резерв організму, що поповнюється з їжею, і витрачається за потребою.

Якщо людина веде активний спосіб життя - рівень холестерину в крові природним чином знижується, витрачаючись на синтез гормонів, що забезпечують цю активність на клітинному рівні. А оскільки із збільшенням швидкості зростає і частота поломок - холестерин активніше використовується і на латання клітинних мембран. І його рівень в крові буде оптимально низьким.

Тут важливо контролювати надходження жирів на рівні 1г/кг маси тіла, 70% з яких повинно поступати в першу половину робочого дня і бути тваринного походження. Важливий і режим харчування з частотою 4-5 разів на добу для повноцінного скидання жовчі, а з нею - і надлишку холестерину з крові. І наявність в їжі рослинної клітковини, яка поліпшуєї якісний склад жовчі, що зв`язує холестерин в кишечнику, що сприяє синтезу вітамінів групи В, що активують обмін вуглеводів на рівні клітини. І прийом лікувальних засобів, що активують обмін холестерину, його розчинення із стінок кровоносних судин і перехід з крові через печінку в кишечник.