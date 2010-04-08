Ефірні олії – альтернатива антибіотикам

Ефірні олії можуть стати дешевою і ефективною альтернативою антибіотикам і успішно застосовуватися для боротьби з лікарсько-стійкими лікарняними супербактеріями, на думку мікробіологів Technological Educational Institute of Ionian Islands /Греція/. Фахівці перевірили антимікробну активність восьми ефірних олій і виявили, що екстракт чебрецю виявився найбільш дієвим і майже повністю убив бактерії протягом 60 хвилин.

Також було встановлено, що ефірні олії чебрецю і кориці мають найбільш сильну антибактеріальну дію проти ряду видів стафілококу.

Ефірні олії протягом сотень років використовуються в медицині завдяки їх визнаним лікувальним властивостям, хоча медикам дуже мало відомо про те, як вони проявляють свої антимікробні властивості. Ефірні олії не тільки добре переносяться при застосуванні, але і ефективні проти ряду бактерійних і грибкових видів. Олії або їх активні інгредієнти можна легко включити в антимікробні креми або гелі для зовнішнього застосування. У харчовій промисловості просочення упаковки з додаванням ефірних олій вже успішно випробуване. Також фахівці вважають, що ефірні олії можна включити в продукти харчування, щоб замінити синтетичні хімічні речовини і консерванти.

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