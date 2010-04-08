У Криму у результаті ДТП 2 особи загинули і 4 травмовані

У Криму дві особи загинули і четверо одержали травми у результаті зіткнення легкового автомобіля з деревом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, аварія сталася на дорозі Червоногвардійське – Восход увечері 7 квітня.

Водій ВАЗ-2109 перевищив швидкість і не упорався з керуванням, машина виїхала за межі проїжджої частини і врізалася в дерево.

Постраждалих доставлено до лікарні.