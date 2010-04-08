В Україні запровадять урок з проблеми торгівлі людьми

Сьогодні в Києві було представлено новий урок для загальноосвітніх шкіл, який допоможе вчителям в обговоренні з учнями проблеми торгівлі людьми. Запровадження в школах України таких уроків відбуватиметься в рамках спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи і має на меті інформувати молодь про небезпеку торгівлі дітьми.

Як повідомляє прес-служба Представництва Євросоюзу в Україні, презентація проводилась після тренінгу для вчителів з усіх областей України, який було спрямовано на демонстрацію того, яким чином запровадити рекомендації з протидії торгівлі людьми на практиці.

Перший заступник міністра освіти й науки України Борис ЖЕБРОВСЬКИЙ підтвердив, що незабаром дану тему буде інтегровано до навчальної програми в усіх школах країни.

Методичні рекомендації до проведення уроку було підготовлено Міністерством освіти й науки України у рамках проекту Ради Європи та Євросоюзу.

«Рекомендації включають в себе практичні вправи, методичні матеріали та довідкову інформацію, які покликані допомогти вчителям пояснити молоді про ризики, що пов’язані з різними життєвими ситуаціями, як, наприклад, пропозиції роботи за кордоном чи мандрівок», - пояснила автор рекомендацій, доцент Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова Тамара БАККА.

Як зазначив представник Генерального Секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні Аке ПЕТЕРСОН, цей шкільний урок допомагає, між іншим, підвищити рівень інформованості серед вчителів щодо положень Конвенції Ради Європи.

У свою чергу керівник програм допомоги Представництва Єврокомісії в Україні Лаура ГАРАНЯНІ додала, що європейська практика показує, що ініціативи з інформування населення, націлені на дітей, як потенційних жертв торгівлі з метою трудового та сексуального рабства, допомагає знизити рівень торгівлі людьми загалом.

За останнім звітом уряду США щодо питань торгівлі людьми (http://www.state.gov/g/tip) Україна вважається як джерелом, так і транзитною країною для торгівлі чоловіками, жінками та дітьми, яких перевозять з метою примусової праці та сексуальної експлуатації заради отримання зиску. Діти є одними з основних жертв торгівлі людьми – наприклад, Міністерство внутрішніх справ повідомляє про 51 жертву цієї злочинної діяльності лише в 2009 році. Основними країнами призначення є Росія, Польща, Туреччина, Італія, Чеська Республіка, Португалія та Іспанія.

***Спільний проект Ради Європи та Європейського Союзу зі зміцнення та захисту прав жінок та дітей в Україні (www.coe.int/tres) в співпраці з урядом України, а також громадянськими організаціями зосереджують увагу на питаннях гендерної рівності (боротьба з дискримінацією та насильством проти жінок) та захисті прав дітей (такі проблеми, як дитяча праця, прояви насильства та розбещування дітей, торгівля дітьми та сексуальна експлуатація дітей).