Хронотерапія: кращий час прийому ліків

Хронотерапія - це лікування часом. Ваші призначення залишаються тими ж, не змінюються ліки і їх дозування, змінюється тільки час прийому препарату. Ви більше не приймаєте ліки строго тричі на день, вранці в обід і увечері, а приймаєте в той час, коли є найбільш виражене відхилення значення функції від норми.

Для кожного хворого проводиться дослідження добових ритмів за основними фізіологічними параметрами. Тут враховується чистота серцевих ритмів і дихання, артеріальний тиск, температура тіла, яку вимірюють по декілька разів на день впродовж трьох днів. Цей метод застосовується до хворим з хронічними захворюваннями.

Наприклад, знаючи ритм змін кров`яного тиску у хворого гіпертонічною хворобою, можна максимально підібрати час, коли організм найбільш потребує отримання ліків. І це не завжди співпадає з традиційним прийомом препаратів.

На п`яту годину ранку, в шість разів підвищується концентрація кортизону в організмі, в порівнянні з денним вмістом. Тому фахівці, знайомі з хронобіологією, зважаючи на природне виділення гормонів, рекомендують основний прийом лікарських препаратів робити в уранішній час.

На дев`яту годину ранку краще робити уколи. Це попередить підвищення температури і набряклість. Добре робити рентген, УЗІ, флюорографію, оскільки в цей час організм стійкий до рентгенівського опромінювання.

Одинадцята ранку. В цей час ми найбільш працездатні, особливо якщо потрібні чіткі розрахунки і увага. Школярі добре засвоюють математику з 9-00 до 12-00 години ранку і з 16-30 до 18-00 години увечері. Серце в цей час так само працює добре, і при проведенні обстеження в цей час багато хвороб можуть залишитися непоміченими. Але в той же час воно чутливіше в цей час і при стресовій ситуації б`ється частіше, ніж при тих же обставинах - увечері.

О чотирнадцятій годині дня гормональний рівень і тиск крові в нашому організмі знижуються. У цей проміжок часу ми особливо відчуваємо втому, але для її подолання достатньо 10 хвилин відпочинку. Краще дозволити собі цей відпочинок, ніж підбадьорювати організм кавою або чаєм. В цей час місцевий наркоз переноситься легше і діє триваліше. По цій теорії багато операцій краще робити в цей час. Це стосується і відвідин стоматологічного кабінету, о чотирнадцятій люди майже не відчувають болю. Знеболюючий засіб діє півгодини, коли увечері його дія триватиме 19 хвилин, а вранці 12 хвилин. Найменш ефективні ліки від зубного болю вночі.

О шістнадцятій артеріальний тиск підвищується, і рух крові посилюється. У спорті досягаються відмінні результати, віддача від тренувань збільшується, тоді як вранці від тренувань користі менше. Лікарські препарати, що регулюють кислотність шлунку, дуже ефективні.

О дев`ятнадцятій кров`яний тиск знижується, пульс сповільнюється. Лікарі вважають небезпечним прийом засобів, що знижують тиск. В цей час дуже ефективні препарати для відновлення центральної нервової системи.

О двадцятій пульс частішає, вміст жирів в печінці зменшується. Антибіотики діють на організм зміцнююче, навіть в мінімальних дозах і ця дія продовжується до 4-00 години ранку. Найвдаліший час для прийому антибіотиків – 20:30.

О двадцять першій не потрібно об`їдатися, особливо це стосується жирної їжі, вона не перетравлюється в шлунку до ранку.

У дві години ночі настає небезпечний час для водіїв. Вони насилу реагують на оптичні подразники. Кількість аварій зростає. В цей час наш організм особливо чутливий до холоду і багатьох людей починає лихоманити.

У три години ночі наш душевний настрій досягає найнижчої точки. Відбувається багато самогубств. Люди, схильні депресії, часто прокидаються в цей час, неспокійні думки долають, настрій погіршується. Якщо увечері було прийнято спиртне, печінка починає його розкладати.

Хронотерапія допомагає визначити оптимальний час для допомоги хворому. Застосування ванн, грязей і масажів у момент якнайгіршого стану можуть спровокувати важкі ускладнення, замість очікуваної допомоги. Людям, що мають таке захворювання як атеросклероз, хвойні і сольові ванни рекомендуються після 15-16 годин. Вранці такі ванни не принесуть ніякої користі, а можуть завдати шкоди.

Навіть аналізи, здані у різний час доби, різні дні тижня і в різні сезони року - дадуть різні результати, буває, що протилежні.

Знання хронотерапії дозволить правильно діагностувати захворювання, ефективно лікуватися і грамотно скласти профілактичні методи.

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