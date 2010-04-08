Полтавщина: у пожежі загинули 3 людей

У с. Зелене Кобеляцького району Полтавської області в приватному житловому будинку через необережне поводження з вогнем під час куріння виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє людей.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС у Полтавській області, на місці трагедії рятувальники виявили тіло 35-річного господаря будинку, його 84-річної бабусі і 56-річного вітчима. Повідомлення про трагедію до МНС надійшло від родички загиблих, яка вранці зайшла відвідати стареньку жінку.

Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем господаря будинку під час куріння. Вогнем знищена постільна білизна і матрац. Сусіди загиблих розповіли, що напередодні чоловіки розбирали будинок у сусідньому селі. Плату за роботу взяли спиртним, і вирішили вдома відсвяткувати вдалу трудову угоду.