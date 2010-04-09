Для дітей з синдромом Дауна зібрали гроші

61 625 гривень на створення першого в Україні Центру раннього розвитку для дітей з синдромом Дауна, зібрано в ході благодійного проекту «Срібна монета».

Благодійний проект «Срібна монета» стартував 19 лютого. У всіх 95 відділеннях банку в Києві були встановлені спеціальні бокси для збору коштів. Кожен міг відгукнутися і пожертвувати будь-яку суму, навіть монетку.

Всі зібрані в рамках акції кошти будуть направлені на облаштування першого, і поки що єдиного, в Україні Центру раннього розвитку для дітей з синдромом Дауна. Центр прийме перших дітей вже у вересні цього року. Звіт про результати акції та інформацію про цільове використання коштів можна отримати на сайті www.downsyndrome.com.ua або просто прийти в Центр!

Наступний етап по збору коштів планується напередодні Різдва. Географія проекту і кількість його учасників істотно розшириться.

Довідка. Згідно з офіційною статистикою в Україні щороку народжується близько 400 дітей з синдромом Дауна. Всі вони можуть стати дієздатними членами нашого суспільства за наявності необхідної психолого-педагогічної та медичної підтримки. У світі вже давно існує добре розроблена модель супроводу таких дітей та їхніх сімей. В Україні поки відсутня будь-яка система допомоги людям з синдромом Дауна та їх сім`ям. Медики і педагоги найчастіше керуються застарілими і поверхневими відомостями. На сьогодні практично неможливо підготувати дітей з синдромом Дауна до звичайного дитячому садку та школі. Спеціалізованих центрів в Україні немає. 520 сімей - члени організації займаються з дітьми самостійно, найчастіше в домашніх умовах, по допомогах, одержуваних від російських колег або знайденим в Інтернеті, і змушені індивідуально шукати педагогів. Батьки не можуть замінити дітям необхідних фахівців: викладачів, дефектологів, логопедів і психологів. ВБО "Даун Синдром" співпрацює з самими прогресивними міжнародними фондами, наприклад Down Syndrom Education International (www.downsed.org), що дозволить нам впроваджувати в Центрі самі прогресивні методики навчання і поширювати передовий досвід серед батьків і українських фахівців.

Всеукраїнська Благодійна Організація "Даун Синдром" (www.downsyndrome.com.ua) заснована в 2003 році батьками дітей з синдромом Дауна. В даний час ВБО "Даун Синдром" об`єднають 520 сімей з усіх куточків України. Головною метою організації є надання допомоги людям з синдромом Дауна та іншими генетичними особливостями та їх сім`ям, підтримка таких людей у реалізації їхнього права на повноцінне життя у суспільстві.