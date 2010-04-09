Якщо корисна їжа нав'язана, вона тільки посилить голод

При відсутності вибору, вживання здорової їжі загрожує посиленим почуттям голоду, помітили дослідники Чиказького університету / США /. В одному експерименті фахівці сказали учасникам, що їхнє завдання - описати смак їжі, яка була охарактеризована або як просто корисна, або смачна. Потім учасники оцінили свій голод. Більший голод зазнали ті, кому дали зразки їжі, описані як здорові. Крім того, ті, кому дозволялося вільно вибирати між представленої їжею, були менш голодні.

В іншому експерименті добровольцям дали один і той же шматок хліба, який був охарактеризований або як здоровий - нежирний з великою кількістю вітамінів - або як тільки смачний. Розглядаючи корисний хліб, апетит у людей також розігрався сильніше, але ефект зникав, якщо учасники говорили, що стежать за своєю вагою і вважають за краще вибірково ставитися до раціону харчування.

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