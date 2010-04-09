Кефір для молодості та краси

Кефір можна використовувати при догляді за шкірою тіла. Ось кілька рецептів:

- Змочіть у теплому кефірі жорстку рукавицю і круговими рухами розтирайте тіло, подібний масаж забезпечить вашій шкірі більш активне постачання її киснем і насичення активними речовинами.

- Змішайте кефір з дрібною морською сіллю, у вас вийде ідеальний скраб для тіла.

- П`ять столових ложок зеленого чаю подрібніть, додайте до них три столові ложки кефіру, ретельно перемішавши, нанесіть засіб на обличчя на п`ятнадцять хвилин, після чого нанесену масу слід змити. Подібна маска відбілює шкіру і позбавляє її від лущення.

Кефір можна використовувати також при догляді за нігтями і шкірою рук.

Якщо шкіра ваших рук лущиться, а нігті слабкі, то вам варто скористатися кефірними ваннами - опустіть у напій руки на десять хвилин. Якщо ви будете робити подібну процедуру щодня, то вже через один-два тижні ви помітите позитивний результат - ваші нігті зміцняться, шкіра відбілиться, стане гладкою, підвищиться її тонус.

У складі кефіру є біокультури, які здатні не тільки живити шкіру, але і зміцнювати коріння волосся і покращувати їхню структуру.

- Якщо волосся належить до сухого типу, вам потрібно буде зробити для них таку маску: змішайте яєчний жовток з однієї чайної ложкою рицинової олії, додайте до них три столові ложки кефіру, ще раз суміш ретельно перемішайте і нанесіть її на волосся. Зверху надягніть шапочку для душу і оберніть голову рушником і залиште маску на годину, повторювати її рекомендується один раз на тиждень.

Якщо волосся жирне, то для приготування маски вам слід склінку кефіру нагріти на вогні і процідити його через марлю, а отриману при цьому сироватку, слід змішати в рівних пропорціях з відваром лопуха. Отриману суміш потрібно втирати в коріння волосся перед кожним миттям голови протягом трьох тижнів.

Молодості вам і краси!

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