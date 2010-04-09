Сезонну алергію викликають паразити

У сезонній алергії людей, всупереч загальноприйнятій думці, слід звинувачувати не дерева і трави, а паразитів, вважають учені. Річ у тому, що імунна система помилково сприймає нешкідливі ферменти пилку, що викликає відповідні симптоми у вигляді сльозоточивості очей і нежиті.

Коли імунна система помилково визначає амброзію пилку, як паразитичного загарбника, базофіли подають сигнал до виділення спеціальних антитіл імуноглобуліну E (IGE). Це, у свою чергу, викликає викид гістаміну, що приводить до прояву симптомів алергії.

За словами експерта по алергічних механізмах Національного інституту алергії і інфекційних захворювань Маршалла Плота, "функція цих антитіл IGE поки залишається невідомою". Необхідно повторити з часом дію алергену на організм, щоб створити міцний імунітет і зменшити алергічну реакцію.

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