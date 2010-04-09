Чим корисна яєчня на сніданок

Якщо з`їсти на сніданок багаті на білок яйця, можна забути про відчуття голоду протягом усього дня, стверджують фахівці. У дослідженні учасникам пропонувалося з`їсти з ранку в один день яєчню з тостом, а в іншій - булочку з сиром і знежиреним йогуртом. Два різні сніданки - білковий і вуглеводний, містили ідентичну кількість калорій. Проте було відзначено, що, коли добровольці з`їдали на сніданок яєчню, вони споживали на 112 менше калорій в обід і на 400 менше калорій протягом 24 годин після.

Крім того, аналізи крові виявили, що гормон грелін, що стимулює почуття голоду, істотно підвищувався після сніданку булочкою і йогуртом. Дієтологи вважають, що вживання яєць на сніданок при дотриманні дієти допомагає втратити на 65 відсотків більше ваги і підтримати достатні рівні енергії, ніж вуглеводний сніданок, аналогічний за порцій і калорійності.

ami-tass.ru