Моногамний шлюб вигідний чоловікам, довели британські учені. Річ у тому, що, багато разів міняючи партнерок, чоловіки жертвують продовженням роду. Математична модель трьох поколінь більш ніж 14 тис. сімей з різних суспільних шарів і культур показала, що одношлюбність надійніша за багатожонство. І найздоровіші діти народжуються у тих, хто прожив разом не менш як 5 років, не зраджуючи один одному.

У більшості країн світу допускають тільки моногамні шлюбні союзи, що дозволяє чоловікам бути упевненими в походженні своїх спадкоємців. При цьому діти одержують генетичні дані від батька і матері, пише Raut.

regnum.ru