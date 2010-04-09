Сокотерапія для дітей: користь і шкода

Щоб правильно приготувати сік і при цьому зберегти всі його корисні якості, фрукти і овочі краще не чистити, тому що саме під шкіркою знаходиться найбільше вітамінів.

Овочеві соки корисні при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, це можуть бути соки: буряку, моркви, капусти, огірка. Вони стимулюють кислотоутворюючу і секреторну функції шлункових залоз.

При цьому огірковий сік є одним з найкращих сечогінних засобів. Морквяний сік корисний ще й тим, що сприяє поліпшенню апетиту, збільшує опір організму інфекційним захворюванням і до всього іншого покращує зір і зміцнює зуби.

Для того, щоб морквяний сік краще засвоївся у дитячому організмі, рекомендується його змішувати з молоком, вершками або кефіром. А виноградний сік добре допомагає при занепаді сил і нервових розладах, що, на жаль, іноді трапляється з малюками. Яблучний сік дуже корисний діткам при недокрів`ї та при захворюваннях серцево-судинної системи.

Гарбузовий сік, як дієтичний продукт необхідно включати в раціон малюка з першого прикорму, до того ж він корисний при захворюванні нирок, печінки та при безсонні.

Але матусі повинні не повинні забувати про те, що захоплюватися соками теж не можна!

При всій беззастережній корисності свіжих соків для дітей, при надмірному вживанні, вони "перевантажують" нирки, що може спровокувати навіть появу набряків.

Так само візьміть до уваги, шановні батьки, що свіжовичавленим соком можна легко перебити апетит малюка.

А якщо малюк "потягує" солодкий сік з пляшки, то у нього може розвинутися карієс.

Не рекомендується малюкам давати соки з тропічних фруктів - вони досить часто стають причиною виникнення алергічної реакції у дітей.

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