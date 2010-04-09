Співробітниця дитсадка давала дітям транквілізаторами

Співробітницю дитячого садка в Іспанії звинуватили в тому, що вона давала дітям транквілізатори, повідомляє Sky News. Інцидент відбувся в іспанському місті Віго на північному сході країни.

Незвичайна сонливість була зафіксована у шести вихованців дитячого садка, після чого діти у віці від декількох місяців до двох років були доставлені в лікарню. Протягом декількох днів стан дітей нормалізувався, і вони були виписані з лікарні.

Лабораторні аналізи виявили в сечі концентрації слідів бензодіазепінів. Препарати цієї групи викликають гальмування нервової системи і використовуються для лікування безсоння, тривожності, підвищеної збудливості, а також епілепсії.

Співробітницю дитячого садка, чиє ім`я не називається, звинуватили в здійсненні дій, що загрожували здоров`ю дітей. Розслідування події продовжується.

medportal.ru