12 головних дієтичних помилок

Якщо маса тіла вас не задовольняє і не допомагають жодні дієти, настав час переглянути своє харчування. Перевірте, чи неприпускаєтеся ви однієї з дванадцяти найпоширеніших помилок, що заважають схуднути.

Їжте більше

Мріючи схуднути якомога швидше, ви з`їдаєте за цілий день маленьку тарілку овочевого супу і половинку грейпфрута. Якийсь час ви дійсно будете худнути, але, знижуючи раціон до 1200 кілокалорій, ви уповільнює обмін речовин. Злякавшись голодування, організм почне гарячково накопичувати жири, і як тільки ви дозволите собі з`їсти, хоч один зайвий шматочок, ваги покажуть ще більші цифри, ніж були на початку.

Готуйте сніданок

Для людини, яка щодня ходить на роботу, найпростіше відмовитися від сніданку. На перший погляд це найзручніший спосіб скоротити денну калорійність раціону. Дієтологи попереджають: відмова від сніданку призведе не до схуднення, а, навпаки, до набору ваги. Зголоднілі, протягом дня ви з`їсте більше, ніж зазвичай, а високобілковий сніданок, навпаки, знизить відчуття голоду.

Вважайте перекушування

Ви можете ретельно підрахувати калорії, з`їдені на сніданок, обід і вечерю, але не враховувати перекушування. Шматочок торта, принесеного співробітницею на день народження, доїдена чайна ложка морозива, пара-трійка печива, які ви зжували, сидячи за комп`ютером. Разом всі ці дрібниці можуть по калорійності виявитися більше вашого обіду.

Правильно читайте етикетки

Вибираючи продукти з низьким вмістом жиру, не забудьте поцікавитися їх калорійністю. Іноді варто дозволити собі з`їсти невеликий шматочок звичайного тістечка, ніж стандартну порцію солодкого десерту зниженої жирності.

Їжте частіше

Не забувайте влаштовувати невеликі перекуси протягом дня. Вони допоможуть вам зберегти високий рівень обміну речовин і не відчувати себе голодними. На думку дієтологів, найкраще перекушувати білковою нежирною їжею або парою-трійкою горішків. Подбайте про перекус заздалегідь - за статистикою, у людей, які не запасаються корисною їжею, набагато вищий шанс спокуситися шкідливими чіпсами або цукерками.

Слідкуйте за рідкими калоріями

Зайві калорії часто приховуються у напоях, що вживаються в протягом дня. Кава, чай, соки і алкоголь в цілому можуть додавати до вашого раціону більше 500 калорій на день.

Пийте воду

Прослідкуйте за тим, скільки ви п`єте протягом дня. Багато людей плутають спрагу з бажанням що-небудь пожувати. Звичайно, зневоднення вам навряд чи загрожує, але, якщо організм не отримує достатньої кількості рідини, уповільнюється метаболізм, а значить, втрата ваги відбувається набагато повільніше.

Пам`ятайте про кальцій

Ставлячи перед собою мету схуднути, багато хто повністю відмовляється від молочних продуктів. Але при нестачі кальцію організм починає збільшувати жирові запаси. Щоб цього уникнути, достатньо один раз на день з`їдати шматочок нежирного сиру, йогурт або випивати склянку знежиреного молока.

Ігноруйте фастфуд

Заїжджаючи після робочого дня у фастфуд, ви, звичайно, можете обмежитися тільки легким салатом. Але, як показує статистика, мало хто з людей відмовляється від молочного коктейлю або бутерброда. Поступово це стає звичним. Тим часом люди, які їдять фастфуд частіше двох разів на тиждень, повніють щомісяця в середньому на 4,5 кг більше, ніж ті, хто не заходить в ресторани швидкого харчування по дорозі додому.

Забудьте про терези

Зважуючись щодня, ви не тільки не дізнаєтеся реального стану справ, але й можете зіпсувати собі настрій. Набагато корисніше вставати на ваги раз на тиждень, ніж щодня спостерігати за коливаннями ваги, які часто бувають у тих, хто сидить на дієтах.

Ставте реальні цілі

Фантастичні мети - вірний крок до невдачі. Налаштовуватися на втрату 10 кг ваги за перший же тиждень означає, що ви постійно будете сумувати замість того, щоб радіти втраті 5 кг. А саме через депресію багато людей перестають дотримуватися принципів здорового харчування.

Більше рухайтеся

Якщо ваша вага не знижується, але ви все ще не задоволені своєю фігурою, задумайтеся про фізичні навантаження. Ймовірно, ви спалюєте в день рівно стільки калорій, скільки отримуєте з їжею. При цьому зовсім необов`язково годинами пітніти в фітнес-клубі. Танці, плавання, велосипед або ролики допоможуть вам спалити зайві калорії і при цьому отримати задоволення.

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