Очі розкажуть про характер

Досить звернути увагу на розріз очей, на їх колір, щоб зробити висновки про характер людини.

Якщо ви подивитеся на розріз очей, то ви переконаєтеся в тому, що наприклад, ті люди, які є власниками круглих очей, добрі і простодушні. Все, щоб вони не говорили, вимовляється ними від душі і з усією щирістю, так що їхнім компліментам можна цілком довіряти, вони просто не здатні на інтриги.

Якщо ж очі великі і мигдалеподібні, то по них можна судити про широту душі людини. Її можна назвати людиною далекоглядною, яка знає, чого хоче і вміє добиватися бажаного.

Якщо очі у людини глибоко посаджені, то вона обережна, не варто її дражнити, бо вона може виявитися досить небезпечним супротивником.

А ось ті, хто схильний до театральних ефектів і обожнюють бути в центрі уваги, є власниками «котячих» очей.

Ну, а що ж може нам сказати колір очей? Людей блакитнооких вирізняє романтизм і мрійливість, і хоч все їм дається нелегко, все ж вони лишаються творцями, які всіма силами намагаються змінити навколишній світ.

Що ж стосується власників сірих очей, то в складних життєвих ситуаціях вони готові розбиратися в будь-яких хитросплетіннях, але ось ситуація банальна, що не вимагає напруження розумових здібностей, може «поставити» їх у глухий кут.

Зеленоокі люди вимогливі, але при цьому справедливі, з них виходять прекрасні керівники.

А ось синьоокі особистості абсолютно не цікавляться проблемами оточуючих їх людей.

Їх відрізняє нетерплячість і пристрасть до суперечок. Зелено-карі очі є свідченням того, що їхній власник має філософський склад розуму і у нього є талант дипломата.

Якщо ж очі карі, то такі люди вміють зберігати не тільки свої, але і чужі таємниці. Більше всього в житті вони цінують незалежність і намагаються все робити самостійно.

А ось у людей чорнооких прекрасно розвинене почуття інтуїції. Їм властиві впертість, наполегливість, а от у складних ситуаціях найчастіше виявляється дратівливість.

Зазирни в очі людині, сутність якої становить для тебе інтерес, і це дозволить зробити відповідні висновки про неї.

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