Очі розкажуть про характер
Психоаналіз за кольором та формою
Досить звернути увагу на розріз очей, на їх колір, щоб зробити висновки про характер людини.
Якщо ви подивитеся на розріз очей, то ви переконаєтеся в тому, що наприклад, ті люди, які є власниками круглих очей, добрі і простодушні. Все, щоб вони не говорили, вимовляється ними від душі і з усією щирістю, так що їхнім компліментам можна цілком довіряти, вони просто не здатні на інтриги.
Якщо ж очі великі і мигдалеподібні, то по них можна судити про широту душі людини. Її можна назвати людиною далекоглядною, яка знає, чого хоче і вміє добиватися бажаного.
Якщо очі у людини глибоко посаджені, то вона обережна, не варто її дражнити, бо вона може виявитися досить небезпечним супротивником.
А ось ті, хто схильний до театральних ефектів і обожнюють бути в центрі уваги, є власниками «котячих» очей.
Ну, а що ж може нам сказати колір очей? Людей блакитнооких вирізняє романтизм і мрійливість, і хоч все їм дається нелегко, все ж вони лишаються творцями, які всіма силами намагаються змінити навколишній світ.
Що ж стосується власників сірих очей, то в складних життєвих ситуаціях вони готові розбиратися в будь-яких хитросплетіннях, але ось ситуація банальна, що не вимагає напруження розумових здібностей, може «поставити» їх у глухий кут.
Зеленоокі люди вимогливі, але при цьому справедливі, з них виходять прекрасні керівники.
А ось синьоокі особистості абсолютно не цікавляться проблемами оточуючих їх людей.
Їх відрізняє нетерплячість і пристрасть до суперечок. Зелено-карі очі є свідченням того, що їхній власник має філософський склад розуму і у нього є талант дипломата.
Якщо ж очі карі, то такі люди вміють зберігати не тільки свої, але і чужі таємниці. Більше всього в житті вони цінують незалежність і намагаються все робити самостійно.
А ось у людей чорнооких прекрасно розвинене почуття інтуїції. Їм властиві впертість, наполегливість, а от у складних ситуаціях найчастіше виявляється дратівливість.
Зазирни в очі людині, сутність якої становить для тебе інтерес, і це дозволить зробити відповідні висновки про неї.