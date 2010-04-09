Чим корисне насіння льону?

Чоловіки можуть знизити рівні холестерину в крові, додавши в щоденний раціон льняне сім`я.

Медики Університету штату Айова /США/ проаналізували наслідки застосування льняного сім`я серед 90 чоловіків з діагнозом завищеного рівня холестерину. Учасникам було запропоновано протягом 12 тижнів щодня приймати пігулки, що містять 150 або 300 міліграм складу льняного сім`я. Результати показали, що вживання не менш 150 міліграм льняного сім`я в день зменшує рівень холестерину у чоловіків трохи менш ніж на 10% за три місяці. Ця асоціація не була відмічена у жінок, підкреслили дослідники. Лікарі вважають, що чоловіки можуть ефективно використовувати льняне сім`я як природну заміну медикаментів для пониження шкідливого холестерину в організмі.

За даними американського Центру контролю і профілактики захворювань, близько 17% американців мають високий рівень холестерину. Ця схожа на жир речовина засмічує артерії і сприяє розвитку серцево-судинних захворювань. Учені вирішили з`ясувати, чи може основний компонент льняного сім`я, лигнан, науковий термін secoisolariciresinol diglucoside, понизити рівні холестерину в крові. Хоча ціле насіння льону не дуже добре засвоюється організмом, клініцисти бачать в цьому продукті потенціал проти небезпечних наслідків завищених концентрацій холестерину в крові.

ami-tass.ru