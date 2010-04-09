В Ізраїлі викрито мережу торговців донорськими органами
Вербували арабів
Ізраїльська поліція заарештувала шістьох членів злочинного угрупування, що займалося торгівлею органами для трансплантації. За інформацією ізраїльського видання Haaretz, серед затриманих кілька резервістів ізраїльської армії, а також один генерал у відставці.
За даними слідства, злочинці займалися вербуванням потенційних донорів серед арабського населення на півночі Ізраїлю. Відповідні оголошення розмішалися в місцевих арабомовних ЗМІ та в інтернеті.
Після медогляду та оформлення фіктивних документів, що підтверджували наявність родинних зв`язків, донори переправлялися до клінік, розташованих у країнах Східної Європи, Південно-Східної Азії та Південної Америки. Після повернення до Ізраїлю донори нирки отримували в середньому по 10 тисяч доларів за орган, тоді як для реципієнтів операція обходилася в 10 і більше разів дорожче.
Як мінімум частина донорів не отримували обіцяних грошей. Крім того, в результаті ускладнень після операцій, що проводилися некваліфікованим персоналом в антисанітарних умовах, здоров`ю деяких постраждалих було завдано серйозної шкоди.
За даними поліції, злочинне угруповання являло собою розгалужену і добре організовану мережу, до якої входили медичні працівники і юристи. У результаті ряду операцій правоохоронним органам вдалося перехопити кілька потенційних донорів, яких готували до відправки за межі Ізраїлю. Ще кількох людей, готових стати донорами, було виявлено за кордоном і найближчим часом вони мають бути повернуті додому.