В Ізраїлі викрито мережу торговців донорськими органами

Ізраїльська поліція заарештувала шістьох членів злочинного угрупування, що займалося торгівлею органами для трансплантації. За інформацією ізраїльського видання Haaretz, серед затриманих кілька резервістів ізраїльської армії, а також один генерал у відставці.

За даними слідства, злочинці займалися вербуванням потенційних донорів серед арабського населення на півночі Ізраїлю. Відповідні оголошення розмішалися в місцевих арабомовних ЗМІ та в інтернеті.

Після медогляду та оформлення фіктивних документів, що підтверджували наявність родинних зв`язків, донори переправлялися до клінік, розташованих у країнах Східної Європи, Південно-Східної Азії та Південної Америки. Після повернення до Ізраїлю донори нирки отримували в середньому по 10 тисяч доларів за орган, тоді як для реципієнтів операція обходилася в 10 і більше разів дорожче.

Як мінімум частина донорів не отримували обіцяних грошей. Крім того, в результаті ускладнень після операцій, що проводилися некваліфікованим персоналом в антисанітарних умовах, здоров`ю деяких постраждалих було завдано серйозної шкоди.

За даними поліції, злочинне угруповання являло собою розгалужену і добре організовану мережу, до якої входили медичні працівники і юристи. У результаті ряду операцій правоохоронним органам вдалося перехопити кілька потенційних донорів, яких готували до відправки за межі Ізраїлю. Ще кількох людей, готових стати донорами, було виявлено за кордоном і найближчим часом вони мають бути повернуті додому.

medportal.ru