За останній рік українці стали ще біднішими

Українці збідніли за останній рік на 10%. Про це заявила Уповноважена з прав людини Ніна Карпачова. За статистикою ООН, за межею бідності в Україні перебувають 78% людей. Така ситуація може призвести до соціальної нестабільності та появи тоталітарного режиму – вважають експерти. Однак не виключають, що за сприятливих умов за 2-3 роки добробут українців може зрости.

Україна посідає 83-є місце за рівнем розвитку суспільства, опустившись за останній рік на 7 сходинок рейтингу, – визначають експерти ООН. Таке падіння викликане тим, що реальні доходи українців упали на 10%, і зросла кількість малозабезпечених, пояснює Омбудсман України Ніна Карпачова.

«ООН зазначає, що абсолютну бідність в Україні начебто подолано. Але відносна бідність Україні, за їхніми критеріями, складає 78%. Тобто, в такої частини українців споживчий кошик менший за визнану у світі межу бідності – 17 доларів на день. Це серйозне питання для нашої держави. Потрібно чітко поставити діагноз і чітко подолати цю хворобу. Адже саме через бідність унеможливлюється реалізація більшості прав людини», – каже Омбудсман України.

Бідність шкодить не лише окремій людині, вона несе загрозу для українського суспільства загалом, говорить експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба: «Чим більша кількість людей незаможних – тим менш стабільне суспільство, і є ризик утворення тоталітарного режиму. До того ж, в умовах бідності виникає більше великих підприємців, які зацікавленні у великій кількості дешевої робочої сили, і отримують надприбутки, продаючи продукцію на експорт. Отримуючи свої шматочки у владі та медіа, вони стають олігархами».

Експерти Світового банку відзначають, що чим більш конкурентною є економіка держави, тим більший рівень добробуту її громадян. Україна за рівнем економічної свободи перебуває на 163-му місці у світі, поступившись таким державам як Казахстан та Гондурас. А відтак, каже Максим Лациба, соціальні виплати, якими уряд заграє із населенням, не розв’яжуть проблему.

Для подолання бідності експерт вважає за необхідне зменшити в Україні податковий тиск, спростити дозвільну систему та створити конкурентоздатні умови для ведення бізнесу. Однак у проекті податкового кодексу новий уряд цих змін не передбачив, говорить експерт.

Більш оптимістично дивиться на проблему бідності економіст Олександр Пасхавер: «Якщо порівняти наш рівень життя сьогодні з 1993 роком, він зріс неймовірно. Водночас у порівнянні з 2008 роком він зменшився. Але була криза, і це природно. Отже, за два-три роки Україна повернеться до докризового рівня добробуту. А чому ми йдемо повільніше за решту Європи? Бо ми погано керуємося, ми мало дієздатна держава, ми корупційна держава».

Загалом експерти відзначають, що за рівнем добробуту Україна посідає одне з останніх місць у Європі, випереджаючи лише Молдову. Зламати ситуацію, на їхню думку, може формування в Україні середнього класу – прошарку людей, які самі забезпечують свій добробут, і здатні впливати на політику держави.

Радіо Свобода