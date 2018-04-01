Денна сонливість: хвороба чи втома?

Нерідко непереборні напади сонливості трапляються в самий розпал робочого дня. Відрізнити втому від нарколепсії, одного з поширених захворювань центральної нервової системи, допоможе лікар-сомнолог.

Щомісяця не менше 3200 людей шукають в Інтернеті інформацію про надмірну денну сонливість, переважно це молоді жінки у віці 19-25 років.

Коли ніч не змінює день

Нарколепсія - хронічне захворювання центральної нервової системи. Його головна ознака - напади непереборної сонливості в денний час. Поки що вчені не прийшли до єдиної думки про причини виникнення захворювання. Однак встановлено, що у таких пацієнтів виявляється низький рівень білка гіпокретіна - нейромедіатора, що відповідає за стан неспання.

Деякі дослідники припускають, що нарколепсія - аутоімунне захворювання. На доказ цієї версії наводять факт наявності у хворих особливих імунних тіл, що належать до людського лейкоцитарного (HLA) антигену. Роль спадковості у розвитку хвороби лишається спірною. В експериментах на тваринах показано, що мутація певного гена, відповідального за формування рецептора до гіпокретіну, призводить до розвитку сонного стану, однак у людей дана залежність все ще науково не підтверджена.

Переконатися в діагнозі

Щоб виключити імовірні причини підвищеної сонливості, пацієнту видають щоденник, який треба вести протягом 2-3 тижнів. Туди заносяться дані про якість сну кожної ночі/дня (безсоння, нерегулярний сон, нічні пробудження тощо), про прийом алкоголю або лікарських препаратів, а також про особливості поведінки, які можуть впливати на сон. Наприклад, люди, які звикли проводити багато часу в Інтернеті, найчастіше лягають спати дуже пізно, що призводить до нестачі нічного сну і сонливість вдень.

При наявності сумнівів у правильності діагнозу можуть знадобитися лабораторні дослідження, такі як полісомнографія і множинний тест латентності до сну (MSLT). Полісомнографія являє собою запис структури сну. На наступний день після неї проводять тест латентності до сну для виявлення тенденції до засипання в денний час. Результати проведених досліджень віддзеркалюють не тільки схильність до сонливості в денний час, але й зміни якості сну.

Як боротися зі сном

Терапія нарколепсії включає в себе як ліки, так і корекцію способу життя. Вибір того чи іншого препарату залежить від набору симптомів у кожного конкретного пацієнта. Застосовуються й стимулюючі засоби та препарати мелатоніну, нормалізують циркадні ритми при безсонні, і анксіолитики із заспокійливим ефектом або бензодіазепіни. За наявності симптомів депресії потрібна корекція антидепресантами або протитривожними засобами.

Контролювати напади сонливості допоможуть наступні дії:

- Скласти чіткий режим сну і неспання. У ньому можна вказати 15-30-хвилинні перерви для сну в денний час.

- Скорегувати робочі обов`язки з урахуванням встановленого захворювання. Не рекомендуються види діяльності, пов`язані з необхідністю підвищеної концентрації уваги, в першу чергу, водіння автомобіля.

- Виключити алкоголь.

- Займатися спортом або регулярними фізичними вправами, частіше бувати на сонці.

Лікар психіатр-психотерапевт Арнольд Ахманов підкреслює, що денна сонливість від недосипання і діагноз нарколепсії мають різний лікарський підхід: "Поряд з рекомендаціями щодо корекційних заходів способу життя при нарколепсії необхідне призначення препаратів. Стимулюючі засоби бажано звести до мінімуму. Їх краще замінити невеликими перервами на сон . А ось антидепресанти і протитривожні засоби, найімовірніше, знадобляться для постійного прийому. Пацієнти з нарколепсією часто відчувають себе неповноцінними, що призводить до пригніченості".

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