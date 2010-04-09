Школярі контролюють санітарний стан Кіровограду

У Кіровограді старшокласники загальноосвітніх шкіл розпочали спільний зі спецінспекцією нагляд за санітарним станом міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Кіровоградської міськради.

На думку начальника спецінспекції Кіровограда Віктора ІВАНОВА, створення «зелених патрулів» допоможе виховувати у школярів культуру поведінки, відчуття відповідальності за чистоту рідного міста».

В.ІВАНОВ також виступає за те, щоб кожна школа організувала на прилеглих територіях «зелені патрулі» у складі 2-4 школярів під керівництвом учителя. Завдання, маршрут і тривалість патрулювання на кожен день має визначати директор навчального закладу. Кожен член «зеленого патруля» повинен носити зав’язану на шиї зелену хустинку та розпізнавальний значок.

За словами В.ІВАНОВА, до повноважень «зеленого патрулю» належатиме виховна робота з населенням міста. Під час патрулювання особлива увага звертатиметься на недопущення засмічення території, куріння та вживання спиртних напоїв у громадських місцях, продажу сигарет і алкоголю поблизу шкіл, вигул домашніх тварин на території навчальних закладів та поблизу них.