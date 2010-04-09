На Волині на території школи упала водонапірна башта

У Волинській області над розслідуванням обставин падіння водонапірної башти, під час якого постраждали школярі, працює спеціально створена комісія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держгірпромнагляду у Волинській області, до розслідування залучено фахівців Волинського експертно-технічного центру для обстеження технічного стану конструкцій башні і визначення причин зрушення.

З’ясовано, що 19-метрова металева водонапірна башня належить загальноосвітній школі с. Дерно і встановлена на її території ще у 1965 році. Попередньо вона впала від просідання фундаменту.

У прес-центрі ГУ МНС України у Волинській області поінформували, що інцидент стався 7 квітня в обідню пору, коли у дітей 2-3-х класів закінчився урок фізкультури і вони поверталися зі спортивного майданчика до школи. Від удару в асфальтну поверхню розірвалася водяна ємність з викидом усієї маси води.

Момент падіння споруди вчителі та 36 учнів встигли помітити і кинулись у різні боки. Але, втікаючи, діти почали падати, дехто перечепився через бордюри, й отримали травми: двоє учнів 3-го класу отримали струс головного мозку, учениця 2-го класу отримала перелом верхньої щелепи, ще троє учнів (два хлопчика і дівчинка) отримали легкі тілесні ушкодження.

П’ятеро потерпілих учнів доправлені до центральної районної лікарні, одна дитина на вимогу батьків перебуває на домашньому лікуванні, повідомили в ГУ МНС України у Волинській області.