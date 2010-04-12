Лише 37% європейців знають правду про антибіотики

Лише 37% європейців знають про негативні результати надмірного споживання антибіотиків.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчать оприлюднені сьогодні результати дослідження, проведеного на замовлення Єврокомісії.

Згідно з результатами, 40% респондентів заявили, що вживали антибіотики протягом останнього року, при цьому третина з них – для протидії грипу чи застуді.

95% респондентів з тих, хто вживав антибіотики протягом останнього року, вони були виписані лікарем.

Результати дослідження також свідчать про те, що 53% респондентів помилково вважають, що антибіотики знищують вірус, хоча насправді антибіотики призначені для знищення мікроорганізмів або зменшення їхнього розповсюдження.

Згідно із дослідженням, думка про те, що антибіотики знищують віруси, найбільше розповсюджена серед молоді віком від 15 до 24 років.

Дослідження було проведене групою компаній TNS Opinion & Social на замовлення Єврокомісії з 13 листопада по 9 грудня 2009 року в усіх країнах-членах ЄС.

У ході дослідження був опитаний 26 761 респондент у віці старше 15 років. Похибка вибірки становить від 1,9% до 3,1%.