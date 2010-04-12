У Таїланді запатентовані кішки, що приносять щастя

У Таїланді запатентована порода короткошерстних сріблясто-блакитних кішок Сі Соват, відоміших під назвою Корат. "Кішка кольору темної хмари з очима, які нагадують молоді пагони рису", - такий опис тайських кішок Корат можна знайти в стародавніх віршах королівства сіам. Тепер ця порода буде представлена в Таїланді під назвою Сі Соват, або "та, яка приносить щастя". Унікальність породи полягає в тому, що саме цих кішок вважають символом щастя і успіху, а тому категорично забороняється їх схрещування з іншими породами.

Як повідомив на семінарі заводчиків заступник Комітету Торгової палати країни по інтелектуальній власності, "зараз в Таїланді налічується дві тисячі представників цієї породи, тому виникла необхідність захистити тварину законним шляхом". Вартість Корат тут складає від 150 до 800 доларів США, залежно від кольору шерсті. Заводчики вважають, що патент дозволить не тільки зберегти породу, але і зробити бізнес по їх розведенню процвітаючим.

Кішки Сі Соват, за словами фахівців, відрізняються м`яким, але дуже ревнивим характером, не люблять шуму і стресу, прив`язані до будинку і господарів.

ami-tass.ru