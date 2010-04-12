Стільникові телефони опромінюють мозок

Через шкідливу дію електромагнітних випромінювань на головний мозок неповнолітнім дітям не рекомендується користуватися стільниковим зв`язком. Про це, за даними РІА Новини, повідомив під час круглого столу провідний науковий співробітник лабораторії радіобіології і гігієни неіонізуючих випромінювань Федерального медико-біологічного центру (ФМБЦ) імені Бурназяна ФМБА Росії, професор Юрій Григор’єв.

За його словами, вперше за всю історію цивілізації з`явилося джерело, яке опромінює головний мозок. Широко використовувана в побуті СВЧ печі, телевізор, комп`ютер не знаходяться так близько до голови.

«Особливо я б хотів сказати про дітей. Діти вперше зіткнулися з тим, що вони опромінюють свій головний мозок», - сказав фахівець.

Згідно дослідженням, чим молодше дитина, тим сильніше її головний мозок схильний до впливу електромагнітних випромінювань. Так, наприклад, данські учені довели, що у молодих людей у віці 20–23 років ризик розвитку пухлини головного мозку вищий, якщо вони з дитинства користувалися стільниковим зв`язком.

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