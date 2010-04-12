Кефірні дні очистять організм

Для очищення кишечнику від шлаків можна скористатися такими рецептами:

- Почніть їсти висівки, це слід робити три рази на день по дві столові ложки (сухих пшеничних або вівсяних) висівок, запиваючи їх одним-двома склянками води, робіть це за п`ятнадцять хвилин перед їдою, курс лікування - місяць.

- Не завадить один раз протягом місяця влаштовувати собі розвантажувальний кефірний день, а це означає, що вам буде потрібно кожну годину випивати по склянці кефіру, а от крім нього нічого більше їсти не можна.

- Не зайвими будуть і яблучні дні, які слід влаштовувати разів два-три на місяць, в ці дні вам слід купити два кілограми яблук і кожну годину з`їдати по одному.

- Один день на місяць готуйте собі «овочевий мікс», тобто, протягом усього дня їжте лише салати з сирих овочів - капусти, моркви, перця, огірків, кабачків і будь-якої зелені, заправляти чайною ложкою олії.

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